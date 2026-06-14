16 июня в Баку стартует 14-й Форум частного сектора IsDB

С 16 по 19 июня 2026 года в Бакинском конгресс-центре пройдет 14-й Форум частного сектора Группы Исламского банка развития (PSF 2026).

Как сообщает 1news.az, мероприятие организуется аффилированными структурами Группы Исламского банка развития (IsDB) — Исламской корпорацией по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD) и Международной исламской корпорацией по торговому финансированию (ITFC) совместно с Бизнес-форумом Группы IsDB (THIQAH).

Форум состоится в рамках ежегодных встреч Группы IsDB и проводится в сотрудничестве с Министерством экономики Азербайджана и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) под высоким патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Мероприятие пройдет под девизом «Региональная интеграция во имя устойчивого процветания» и будет посвящено укреплению роли частного сектора в обеспечении устойчивого экономического роста, расширении торговли и инвестиций, а также развитии стратегического партнерства между странами-членами IsDB.

Форум станет площадкой для обсуждения перспектив в сферах инфраструктуры, энергетики, технологий, здравоохранения и финансов, а также возможностей расширения трансграничной торговли и инвестиций.

Программа включает панельные дискуссии высокого уровня, встречи в форматах B2B и B2G, мероприятия для стартапов и сессии по обмену опытом. Особое внимание будет уделено поддержке предпринимательства, малого и среднего бизнеса, развитию инноваций и укреплению государственно-частного партнерства.

Ожидается участие более 1500 представителей правительств, международных организаций, финансовых институтов, деловых ассоциаций, инвестиционных агентств, крупных компаний и предпринимательского сообщества.

В рамках форума также будут организованы специализированная выставка инвестиционных проектов и услуг, конкурс стартапов, а также церемония вручения премий признания Группы Исламского банка развития за вклад в экономическое развитие и содействие торговле.

Среди ключевых спикеров заявлены генеральный директор ICIEC и исполняющий обязанности генерального директора ICD доктор Халид Халафалла, генеральный директор ITFC инженер Адеб Юсуф Аль-Аама, а также другие руководители международных организаций, представители бизнеса и экспертного сообщества.