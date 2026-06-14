В Баку ожидаются дожди и грозы - ПРОГНОЗ

15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в первой половине дня местами пройдут кратковременные дожди.

В отдельных районах полуострова возможны грозы, а утром осадки местами могут усилиться. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +18…+21 °C, днём — +26…+29 °C. Атмосферное давление повысится с 755 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65–75%.

В районах Азербайджана также ожидаются периодические дожди. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. В некоторых горных и предгорных районах прогнозируются сильные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит +18…+21 °C, днём — +28…+32 °C, в горах ночью — +9…+14 °C, днём — +18…+23 °C, местами до +25…+28 °C.