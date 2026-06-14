ЦИК Армении объявил итоги голосования на парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении подвела окончательные итоги голосования на парламентских выборах.

Как сообщают армянские СМИ, правящая партия "Гражданский договор" лидирует с показателем 49,7456% голосов.

На вотором месте расположилась "Сильная Армения" с 23,2710%, на третьем - Альянс "Армения" с 9,9231% голосов.

Партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" единолично сформирует правительство, отмечается в заявлении.

Напомним, что 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. По итогам обработки 100% бюллетеней, партия "Гражданский договор" получила 49,83% голосов избирателей.

Второе место заняла партия "Сильная Армения", связанная с бизнесменом Самвелом Карапетяном, набравшая 23,28% голосов. Блок "Армения" во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном получил 9,93%.