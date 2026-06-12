Ильхам Алиев поздравил лидера Филиппин с Днем независимости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Филиппины Фердинанду Ромуальдесу Маркосу.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В письме говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Филиппины.
Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие и расширение дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Филиппинами в интересах двух народов.
В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Филиппин – благополучия и процветания».