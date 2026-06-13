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Президент Ильхам Алиев поздравил Чарльза III

First News Media12:20 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев поздравил Чарльза III

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III.

В тексте письма говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Днем Вашего рождения и передать наилучшие пожелания.

В настоящее время наши межгосударственные отношения, основанные на дружбе, взаимном уважении и доверии, эффективное сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической сферах, в том числе в области возобновляемой энергетики, и других направлениях, продолжают динамично и устойчиво развиваться. Используя большой потенциал нашего взаимодействия, мы можем еще больше обогатить двустороннюю повестку дня между Азербайджаном и Соединенным Королевством.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, на благо двух народов.

Ваше Величество, в столь знаменательный день еще раз передаю Вам поздравления, желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, успехов в высшей деятельности, дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного благополучия и процветания".

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