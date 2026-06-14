Швейцария на референдуме решила не ограничивать численность населения

Граждане Швейцарии на референдуме отвергли предложение ограничить численность постоянного населения страны до 10 млн человек к 2050 году.

По данным Bloomberg, против выступили 55% голосовавших.

Идею «Против Швейцарии с населением в 10 млн человек / Инициатива об устойчивом развитии» (Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! / Nachhaltigkeitsinitiative») выдвинула крупнейшая в стране правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP).