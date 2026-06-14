В парламент Армении прошли три политсилы по итогам выборов 7 июня

Парламент Армении будет сформирован из трех политических сил, если две оппозиционные силы возьмут свои мандаты в законодательный орган.

Об этом стало известно из обнародованных председателем Центральной избирательной комиссии Армении Ваагном Овакимяном окончательных результатов парламентских выборов.

Согласно Овакимяну, выступление которого транслировали местные телеканалы, в парламент Армении проходят партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна, получившая 49,7456% голосов избирателей, блоки "Сильная Армения" Самвела Карапетяна (23,2710%) и "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна (9,9231%). При этом партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна не смогла по результатам пересчета голосов преодолеть проходной порог в парламент, получив лишь 3,9893%.

Явка на выборах составила 58,9% или 1 млн 476 769 граждан. Проходной порог для партий составил 4%, для блоков - от 8-10%.

Источник: ТАСС