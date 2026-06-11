Эди Рама поздравил Ильхама Алиева по случаю дня независимости Азербайджана

Премьер-министр Албании Эди Рама направил поздравительное послание Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

В письме говорится:

«По случаю Дня независимости Азербайджана направляю Вам и народу Вашей страны свои поздравления и самые добрые пожелания.

Пользуясь случаем, выражаю Вам благодарность за сотрудничество между нашими странами, находящееся на превосходном уровне. Ещё раз подтверждаю нашу неизменную готовность к дальнейшему расширению двусторонних связей.

Желаю Вашей стране дальнейшего процветания и прошу принять уверения в моём самом высоком уважении».