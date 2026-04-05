В посёлке Кешля начался снос дома, ставшего причиной аварии в коллекторе - ФОТО - ВИДЕО

В посёлке Кешля Хатаинского района на улице Рашида Багирова начался снос дома, ставшего причиной аварии в коллекторе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство водных ресурсов Азербайджана, на этой улице обрушился канализационный коллектор диаметром 1200 мм, над которым были построены жилые дома.

Сообщается, что председатель ведомства Заур Микайылов прибыл на место происшествия.

Глава агентства ознакомился с ситуацией на месте и дал поручения по оперативному, безопасному и оптимальному устранению последствий аварии.

Отмечается, что ранее по этому адресу часть чугунного трубопровода диаметром 500 мм протяжённостью 100 метров, проходившего под домами, была заменена и перенесена с использованием полиэтиленовых труб. Также старые стальные трубы диаметром 100 и 150 мм, находившиеся под аварийным домом, были демонтированы и заменены новыми полиэтиленовыми трубами диаметром 110 и 160 мм.

В связи с ростом риска аварии ещё до произошедшего жителям было направлено предупреждение с требованием освободить территорию для безопасного проведения ремонтно-восстановительных работ.

Кроме того, принято решение о сносе двухэтажного дома, построенного над коллектором. Соответствующие службы уже приступили к демонтажным работам.