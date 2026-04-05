Общество

First News Media15:00 - 05 / 04 / 2026
Состоялся выпускной экзамен для учащихся 9-х классов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в Баку и ряде районов Азербайджана состоялся выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

В частности, экзамен прошел для школьников в Хатаинском, Наримановском, Гарадагском, Сураханском, Сабайльском и Пираллахинском районах Баку, а также в Гяндже (I часть), Самухе, Евлахе, Шамкире (I часть), Агстафе, Шеки, Ленкорани (I часть), Астаре, Ярдымлы, Агдаме (в том числе в полных средних школах сел Кенгерли и Хыдырлы), Агджабеди, Шуше, Ханкенди (школа №4 города и полная средняя школа села Керкиджахан), Кельбаджаре (школа №1 города), Ходжалы (школа №1 города и полная средняя школа села Баллыджа), Учаре, Зардабе, Шамахе, Имишли, Гаджигабуле, Билясуваре, Гусаре, Сиязене, Хызы и Шабране.

Как сообщили в Государственным экзаменационном центре, для проведения экзаменов в общей сложности было выделено 207 экзаменационных зданий и 3664 зала, привлечены 601 руководитель экзамена, 4554 наблюдателя, 670 сотрудников пропускного режима (охрана) и 207 представителей зданий.

В экзамене приняли участие 49 701 учеников, включая 54 ученика с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие, с церебральным параличом, с нарушениями слуха и другими). Для их комфортного прохождения экзамена в экзаменационных зданиях были выделены специальные залы, а для лиц с установленной инвалидностью по зрению в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов были назначены индивидуальные наблюдатели. Для учеников с ограниченной подвижностью также были созданы условия для входа в здание и зал и передвижения.

Отметим, что в связи с текущими погодными условиями вертолётные рейсы и поездки на судне на остров Чилов были отложены, поэтому время экзамена там также было изменено. Когда дата экзамена будет уточнена, этим ученикам (3 человека) будет сообщено.

Согласно предварительным данным, у 4 человек были обнаружены мобильные телефоны, в связи с чем они были отстранены от экзамена, и проводится расследование.

Были также ученики, у которых необходимые для участия в экзамене документы были не в порядке - забыли удостоверение личности дома, пришли на экзамен с копией документа, удостоверяющего личность, или не принесли с собой справку с фотографией, выданную школой, поскольку в их удостоверении отсутствовала фотография.

Ещё раз напоминаем ученикам, которые будут участвовать в последующих экзаменах, быть внимательными к своим документам. Приходя на экзамен, не забывайте принести пропускной лист, оригинал документа, удостоверяющего личность (ученики, у которых в удостоверении личности нет фотографии, помимо других документов должны принести справку, выданную учебным заведением с наклеенной фотографией (на справку наклеивается фотография ученика размером 3x4 см, и фотография заверяется печатью)).

С 6 апреля в ГЭЦ начнётся обработка экзаменационных протоколов и листов ответов.

Поскольку проверка использованных на экзамене заданий открытого типа, требующих письменного ответа, занимает время, объявление результатов планируется через 6 недель.

Напомним, что после завершения экзамена участникам было разрешено забрать с собой буклеты с вопросами.

Правильные ответы на использованные на экзамене тестовые задания (закрытого и кодируемого открытого типа) будут размещены на сайте Государственного экзаменационного центра завтра в течение дня.

09:00

Сегодня в Баку и ряде районов Азербайджана пройдет выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

В частности, экзамен состоится для школьников в Хатаинском, Наримановском, Гарадагском, Сураханском, Сабайльском и Пираллахинском районах Баку, а также в Гяндже (I часть), Самухе, Евлахе, Шамкире (I часть), Агстафе, Шеки, Ленкорани (I часть), Астаре, Ярдымлы, Агдаме (в том числе в полных средних школах сел Кенгерли и Хыдырлы), Агджабеди, Шуше, Ханкенди (школа №4 города и полная средняя школа села Керкиджахан), Кельбаджаре (школа №1 города), Ходжалы (школа №1 города и полная средняя школа села Баллыджа), Учаре, Зардабе, Шамахе, Имишли, Гаджигабуле, Билясуваре, Гусаре, Сиязене, Хызы и Шабране.

Экзамен начнется в 11:00, режим пропуска завершится за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Участники, прибывшие позже указанного времени, в здание допущены не будут.

Для обеспечения удобного входа участников в экзаменационные здания определены разные интервалы прибытия, которые указаны в пропускных листах. В связи с этим рекомендуется прибывать в указанное в пропуске время.

Запрещается приносить в экзаменационное здание и аудитории мобильные телефоны, смарт-часы и другие средства связи, калькуляторы и иные электронные устройства, конспекты, словари, таблицы, сумки, справочные материалы, внешние носители и другие вспомогательные средства.

Учащиеся должны иметь при себе следующие документы:

- пропускной лист на экзамен;

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая участников младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешение, выданное Государственной миграционной службой, а лица со статусом беженца и члены их семей - удостоверение беженца;

- участники без фотографии в удостоверении личности дополнительно должны представить справку из образовательного учреждения с приклеенной фотографией (3x4 см), заверенной печатью.

Учащиеся без фотографии в документе могут скачать указанную справку с сайта Государственного экзаменационного центра.

Участники экзамена могли распечатать пропускной лист на сайте ГЭЦ начиная с 16 марта.

В городах и районах, где проводится экзамен, выделено 207 экзаменационных зданий и 3 664 аудитории. Для организации экзамена привлечены 601 руководитель и старший руководитель, 4 554 наблюдателя, 670 сотрудников пропускного режима (охраны) и 207 представителей зданий.

Ожидается участие 49 701 учащегося.

В экзамене также примут участие 54 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них выделены специальные аудитории, а для лиц с нарушением функций организма на 81–100% (в том числе с нарушением зрения) назначены индивидуальные наблюдатели. Для участников с ограниченной подвижностью созданы условия для входа в здания и передвижения. Кроме того, для наблюдателей проведены специальные тренинги.

С наблюдателями, руководителями экзаменов и сотрудниками охраны проведены онлайн-семинары. Все экзаменационные здания проверены, в аудиториях созданы необходимые условия для комфортного проведения экзамена.

За день до экзамена в целях обеспечения безопасности проведена повторная проверка экзаменационных центров, после чего здания, входы и аудитории были опечатаны и переданы под охрану Главного управления охраны Министерства внутренних дел.

Источник: Report

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40