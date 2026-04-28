Эльчин Амирбеков и замглавы МИД Италии обсудили укрепление партнёрства и предстоящий визит Джорджи Мелони в Баку - ФОТО
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провёл встречу с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, в ходе которой обсуждалось укрепление сотрудничества между Баку и Римом.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Италии в социальной сети X.
Стороны затронули вопросы региональной и международной повестки, а также развитие стратегического партнёрства между двумя странами в политической и экономической сферах.
Кроме того, обсуждались подготовка визита премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Азербайджан и выполнение плана действий, подписанного в январе.
Напомним, что визит Джорджи Мелони в Баку запланирован на 5 мая.
Incontro del VM @edmondocirielli con Elchin Amirbayov, Consigliere per gli Affari Speciali del Presidente dell’Azerbaigian.
Al centro del colloquio, i principali dossier regionali e internazionali e il rafforzamento del partenariato tra Roma e Baku nei settori strategici della… pic.twitter.com/owGXmWfHcX — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) April 28, 2026