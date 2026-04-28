Обнародована дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

First News Media21:20 - Сегодня
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 1 мая.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в повестку заседания включено 8 вопросов.

1.Законопроект об утверждении Протокола о внесении изменений в Конвенцию от 22 января 1993 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»;

2. Законопроект об утверждении Протокола о внесении изменений в Конвенцию от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»;

3.Законопроект об утверждении Соглашения «О сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц»;

4.Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и Закон «Об обеспечении гендерного (мужского и женского) равенства» (третье чтение);

5.Законопроект о внесении изменений в Закон «О дорожном движении» (третье чтение);

6.Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс (первое чтение);

7.Законопроект о внесении изменений в законы «Об утверждении Положения «О военной службе» и «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение);

8.Законопроект о внесении изменений в Закон «Об обращениях граждан» (первое чтение).

Актуально

Мнение

Энергетика, оборона, логистика: Баку и Прага выстраивают новую модель ...

В мире

Обнародована дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Политика

Эльчин Амирбеков и замглавы МИД Италии обсудили укрепление партнёрства и ...

В мире

Джейхун Байрамов встретился с государственным министром ОАЭ - ФОТО

В мире

Трамп раскритиковал Мерца за лояльность к Ирану

Сын индийского миллиардера Амбани призвал Колумбию отдать ему бегемотов Эскобара

Мадьяр намерен встретиться с Зеленским

Reuters: КСИР захватил у верховного лидера власть в Иране

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Азербайджане ожидаются дожди, снег и сели

Энн Хэтэуэй приняла ислам? - ПОДРОБНОСТИ

Украина не будет возвращать кредит ЕС в размере 90 млрд евро

СМИ узнали о состоянии Моджтабы Хаменеи

Последние новости

Трамп раскритиковал Мерца за лояльность к Ирану

Сегодня, 23:20

Сын индийского миллиардера Амбани призвал Колумбию отдать ему бегемотов Эскобара

Сегодня, 23:00

Мадьяр намерен встретиться с Зеленским

Сегодня, 22:40

Reuters: КСИР захватил у верховного лидера власть в Иране

Сегодня, 22:20

Посол Ирана вызван в МИД Великобритании

Сегодня, 22:00

Азербайджанские сумоисты выступят на чемпионате Европы

Сегодня, 21:40

Обнародована дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 21:20

Эльчин Амирбеков и замглавы МИД Италии обсудили укрепление партнёрства и предстоящий визит Джорджи Мелони в Баку - ФОТО

Сегодня, 21:00

Преподаватель российского вуза уволилась после скандала с оскорблением семилетней дочери азербайджанца

Сегодня, 20:40

Арестован водитель, совершивший автохулиганство и опубликовавший его в соцсетях - ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Джейхун Байрамов встретился с государственным министром ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 20:00

Азербайджанская диаспора в Европе осудила высказывания мэра Нью-Йорка

Сегодня, 19:45

Трамп: Я всегда мечтал жить в Букингемском дворце

Сегодня, 19:30

Годовалому ребёнку, скончавшемуся в одной из столичных больниц, перед смертью был поставлен диагноз «чесотка» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

В Азербайджане таможенные органы смогут выдавать акт проверки товаров в течение 2 дней

Сегодня, 19:00

Полномочия Госкомтаможни Азербайджана будут расширены

Сегодня, 18:57

Таможенная стоимость товаров будет указываться в манатах

Сегодня, 18:45

Азербайджанским военнослужащим будут выдаваться личные жетоны

Сегодня, 18:30

Состоялась встреча командующих Сухопутными войсками Азербайджана и Турции - ФОТО

Сегодня, 18:20

Дональд и Мелания Трамп потребовали уволить Джимми Киммела за «вдовушку на сносях»

Сегодня, 18:05
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
16 / 04 / 2026, 09:48

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
14 / 04 / 2026, 10:25

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
18 / 03 / 2026, 11:40

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
17 / 03 / 2026, 10:15

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
13 / 03 / 2026, 15:50

