В поселке Кешля подтоплены жилые дома, проводится эвакуация жителей - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В поселке Кешля Низаминского района города Баку из-за неисправности в коллекторе ряд домов оказался подтоплен, в связи с чем на место были привлечены силы Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Как передает 1news.az со ссылкой на МЧС, благодаря проведенным ведомством необходимым и неотложным мерам 58 человек были эвакуированы в безопасную зону.

13:45

Как передает 1news.az со ссылкой на МЧС, благодаря проведенным ведомством необходимым и неотложным мерам 37 человек были эвакуированы в безопасную зону. В настоящее время продолжаются работы по обеспечению безопасности на территории, в том числе по откачке воды.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Адиль Абдуллаев находится на месте происшествия.

11:35

На горячую линию «112» Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о подтоплении жилых домов в поселке Кешля Низаминского района города Баку из-за неисправности в коллекторе.

Как передает 1news.az, в связи с сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы, Службы спасения особого риска, Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также Бакинского регионального центра МЧС.

В настоящее время проводится эвакуация граждан из затопленных домов и принимаются другие необходимые меры безопасности.