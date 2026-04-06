Зарплаты этих лиц могут вырасти

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике были обсуждены изменения в Трудовой кодекс, которые рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании.

Согласно новым изменениям, совершенствуется статья, регулирующая обязанности работодателя, и вводится обязательство обеспечивать равную оплату труда работникам, выполняющим одинаковую или равноценную работу, независимо от их пола – об этом в социальной сети Facebook сообщил член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов.

Кроме того, к статье 154 Кодекса добавляется новый пункт, предусматривающий, что объективная оценка равноценной работы должна определяться работодателями с учётом условий труда, характера выполняемой функции и тарифно-квалификационных характеристик, предусмотренных действующими Едиными тарифно-квалификационными справочниками.

Вугар Байрамов подчеркивает, что новые изменения направлены на дальнейшее сокращение разрыва в оплате труда между женщинами и мужчинами: «В настоящее время средняя зарплата женщин по стране составляет примерно 70% от зарплаты мужчин. В международной практике считается более приемлемым уровень в 80% и выше. Конечно, в Азербайджане на гендерный разрыв в зарплатах влияет привлечение большего числа мужчин в отдельных секторах, особенно в горнодобывающей промышленности. Тем не менее, после внесения предлагаемых изменений в законодательство в ряде отраслей может наблюдаться рост зарплат женщин. Дело в том, что требования к этой сфере и обязанности работодателей становятся более чёткими. Это приведёт к дальнейшему сокращению разрыва между средними зарплатами женщин и мужчин».

