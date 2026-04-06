 Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде - ФОТО
Azərbaycanca
Xроника

Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде - ФОТО

First News Media16:18 - Сегодня
Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде - ФОТО

6 апреля первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, первая леди Азербайджана была проинформирована о музее.

Здание, где расположен музей, было построено на средства Мирзы Фатали Ахундзаде, который в свое время жил в Тбилиси. На основании обращения представителей азербайджанской интеллигенции Грузии в 1982 году в этом здании был создан дом-музей Мирзы Фатали Ахундзаде. После официального визита Общенационального лидера Гейдара Алиева в Грузию в 1996 году этот культурный центр был капитально отремонтирован и с тех пор функционирует как культурный центр.

Согласно распоряжению Президента Грузии, в 2007 году центру был присвоен статус Музея азербайджанской культуры, и в 2013 году при финансовой поддержке Азербайджанской Республики здесь были проведены капитальный ремонт и реконструкция. Состоявшаяся 8 мая того же года церемония открытия музея была посвящена 90-летнему юбилею Великого лидера Гейдара Алиева.

В настоящее время в функционирующем при музее культурном центре действуют курсы по ковроткачеству, музыке, в том числе мугаму, живописи и языку.

В музее, главной целью которого являются сохранение и популяризация азербайджанской культуры и культурного наследия нашего народа в Грузии, исследуются относящиеся к культурному наследию Азербайджана экспонаты из фондов различных музеев, действующих в этой стране, проводятся их выставки.

Здесь имеются 6 выставочных залов, где представлены азербайджанские национальные музыкальные инструменты и костюмы, образцы народного ремесел, экспонаты, отражающие жизнь и деятельность М.Ф.Ахундзаде, и другие интересные предметы.

В экспозиции также представлены сотканные проживающими в Грузии этническими азербайджанцами традиционные ковры, хранящиеся в Национальном музее. История их создания насчитывает столетия. Сбор и научное изучение этих ковров началось с середины XIX века – со времен «Кавказского музея», правопреемником которого является Национальный музей Грузии.

В зале, посвященном азербайджано-грузинской дружбе, представлены работы скульпторов двух стран, отражающие дружеские отношения наших народов, фотографии парка культуры и отдыха имени Великого лидера Гейдара Алиева в Тбилиси, школы и библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде, Тбилисского проспекта и памятника «Дружба» в городе Баку.

В музее, где также проводятся культурные мероприятия и конференции, создан «Меджлис мудрецов», продолжающий деятельность литературного собрания «Дивани-Хикмет», основанного Мирзой Шафи Вазехом в 1820-1830-х годах в Гяндже. Здесь же функционируют единственная в городе Тбилиси библиотека на азербайджанском языке и художественная галерея.

Затем первая леди Азербайджана оставила запись в памятной книге музея. Дети преподнесли Мехрибан Алиевой памятные подарки.

Поделиться:
400

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана и Премьер-министр Грузии выступили с заявлениями для ...

Xроника

Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской ...

Общество

AZAL и Air Serbia заключили соглашение о код-шеринге

Мнение

Идеология ненависти и уроки истории: сможет ли Армения разорвать цепь реваншизма? ...

Xроника

Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде - ФОТО

Президент Азербайджана и Премьер-министр Грузии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в расширенном составе - ФОТО

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один - ФОТО

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили один на один - ФОТО

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

Ильхам Алиев посетил Мемориал Героев в Тбилиси - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Турции - ФОТО

Последние новости

В структуре Минкультуры созданы новые отделы и секторы

Сегодня, 18:45

ЦАХАЛ ликвидировал командира спецподразделения «Аль-Кудс» в Тегеране

Сегодня, 18:30

Настоящие герои: Очевидцы спасли мужчину из затопленной зоны

Сегодня, 18:25

Вышел на свободу врач, осужденный за гибель известного ученого

Сегодня, 18:10

Фидан обсудил с Арагчи конфликт вокруг Ирана

Сегодня, 17:50

В Гусаре обрушился участок дороги, соединяющий десятки населенных пунктов - ВИДЕО

Сегодня, 17:47

Исламабад потребовал признать террористическим «Движение талибов Пакистана»

Сегодня, 17:43

Очередная встреча в рамках инициативы «Мост мира» проведена с экологами - ФОТО

Сегодня, 17:41

В центре Баку дерево рухнуло на автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 17:31

Осужденный за теракт в «Крокусе» покончил с собой в СИЗО

Сегодня, 17:26

NourNews: Страны обяжут платить за безопасный проход через Ормузский пролив

Сегодня, 17:14

Банк ABB будет предоставлять льготные кредиты за счет средств Фонда энергоэффективности

Сегодня, 17:09

ВС Ирана заявили о готовности воевать столько, сколько сочтет необходимым руководство

Сегодня, 17:04

Многодетная семья из Сумгайыта взята под контроль после трансляции с похорон

Сегодня, 17:03

Иран заявил о проходе малайзийского судна через Ормузский пролив

Сегодня, 17:00

Генеральный прокурор Турции находится в Баку - ФОТО

Сегодня, 16:55

В Баку временно изменена схема движения 6 регулярных автобусных маршрутов

Сегодня, 16:53

ЦБА оштрафовал должностных лиц двух коммерческих банков

Сегодня, 16:42

В Иране заявили об ударе по силам США в Кувейте

Сегодня, 16:35

Казахстан не ведет переговоров о приобретении российской концессии на армянские ж/д

Сегодня, 16:32
Все новости
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40