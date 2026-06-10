Ликвидируется Проектный институт Bakımənzilkommunlayihə

Проектный институт Bakımənzilkommunlayihə, подведомственный главе Исполнительной власти города Баку, ликвидируется.

Cоответствующее решение следует из подписанного президентом Ильхамом Алиевым указа.

Также подразумевается реорганизация Управления по обслуживанию дипломатического корпуса и иностранных представительств "Интерсервис" с учетом направлений деятельности Исполнительной власти города Баку.

Кроме того, Бакинский концертный комплекс "Зеленый театр" и Бакинский городской муниципальный театр со всем имуществом будут переданы в подчинение Министерства культуры Азербайджана.