В Турции задержали причастных к нападению на генконсульство Израиля - ОБНОВЛЕНО

Силы безопасности Турции задержали двух человек по подозрению в связях с террористами, совершившими нападение на спецназ полиции у генерального консульства Израиля в Стамбуле.

Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на полицейские источники.

Нападение было совершено во вторник около полудня по местному времени. Один из трех нападавших был ликвидирован, двое ранены, легкие ранения получили двое полицейских, сообщил ранее губернатор Стамбула Давут Гюль.

По данным МВД Турции, нападавшие - Онур Ч., Энес Ч. и Юнус Е. С. - являются гражданами Турции, они прибыли в Стамбул на арендованной машине из пригорода мегаполиса Измит. Два террориста являются братьями. Также установлено, что ликвидированный при нападении состоял в террористической группировке "Исламское государство", сообщил телеканал NTV. По факту нападения генпрокуратура Стамбула проводит расследование, заявил глава Минюста Турции Акын Гюрлек.

Генконсульство Израиля расположено в деловом районе Левент, там же находятся офисы крупных компаний и банков. Диппредставительство было закрыто последние 2,5 года, сообщил стамбульский губернатор.

14:57

Стали известны новые детали вооруженного нападения у здания консульства Израиля в Стамбуле, в ходе которого трое нападавших нейтрализованы, а двое полицейских получили ранения.

Как сообщил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи, личности всех нападавших уже установлены – «один из них был связан со злоупотребляющей религией организацией, двое других являются братьями, один из которых имеет судимость за наркотики».

Выяснилось, что они прибыли в Стамбул из Измита на арендованном автомобиле. Двое нападавших были вооружены длинноствольным оружием. После того как полиция потребовала остановиться, они открыли огонь, началась перестрелка. Двое нападавших были обезврежены сразу, третий продолжил стрелять, укрывшись за автомобилем, но вскоре также был обезврежен.

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что нападение носило провокационный характер: «Один из террористов убит, двое получили ранения. Благодаря оперативным действиям полиции удалось предотвратить более серьезные последствия».

Министр юстиции Акын Гюрлек сообщил о начале официального расследования. Ответственными за детальное изучение обстоятельств произошедшего назначены заместитель главного прокурора и два прокурора.

В настоящее время в районе продолжают действовать усиленные меры безопасности. Также проверяется информация о возможной причастности других лиц к организации нападения.

Консульство Израиля расположено в стамбульском районе Левент по округу Бешикташ, на седьмом этаже бизнес-центра.

Источник: CNN Türk

14:07

Двое турецких полицейских получили ранения в результате вооруженного нападения на генеральное консульство Израиля в Стамбуле.

Об сообщил телеканал NTV со ссылкой на полицию.

По информации телеканала, трое нападавших в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по генконсульству. Они были ликвидированы.

Генконсульство Израиля, находящееся в деловом районе Левент, длительное время закрыто, но охраняется полицией.

13:52

В Стамбуле, в районе Бешикташ, атаковано генконсульство Израиля, трое нападавших ликвидированы.

После сообщений о стрельбе у консульства Израиля в Стамбуле силы безопасности были приведены в готовность, на место происшествия направлены дополнительные силы полиции.

Управление полиции Стамбула в заявлении об инциденте подтвердило, что в результате противостояния полицейские нейтрализовали 3 нападавших.

Источник: Habertürk