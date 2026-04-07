В январе-марте доходы государственного бюджета превысили прогноз

Министерство финансов Азербайджана отмечает положительную динамику в исполнении государственного бюджета по итогам января–марта 2026 года.

За отчетный период казначейские органы осуществили более 265 тысяч платежных поручений, а в исполнении доходов госбюджета зафиксированы высокие показатели. Доходы государственного бюджета за январь–март текущего года составили 9 599,0 млн манатов, что на 458,9 млн манатов или на 5,0% выше прогноза.

Расходы государственного бюджета за январь–март составили 8 012,5 млн манатов при прогнозе 7 817,1 млн манатов, что составляет 97,6% от планового показателя. В январе–марте 2026 года доходы консолидированного бюджета составили 8 852,6 млн манатов, а расходы — 9 043,6 млн манатов.