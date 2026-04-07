Погода на среду: в Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 8 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер днем местами будет сменяться усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 10-12 °C, днем 15-17 °C. Атмосферное давление повысится с 753 до 758 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 75-80 %, днем 60-70 %.

По районам Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град, а в горах — снег. Местами возможен туман. Восточный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 9-12 °C, днем 18-23 °C; в горах ночью 3-8 °C, днем 13-18 °C.