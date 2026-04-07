Пространство мира, стабильности и сотрудничества. Баку и Тбилиси формируют новую конфигурацию Южного Кавказа

На фоне глобальной нестабильности и конфликтов в различных регионах мира Южный Кавказ получает шанс закрепиться как пространство мира, сотрудничества и стратегического партнерства.

Этот месседж прозвучал в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 6 апреля в Тбилиси, получив прямое подтверждение в оценках лидеров. Сегодня речь идет не только о двусторонних отношениях, но и о более широкой региональной трансформации - по сути, переосмыслении роли Южного Кавказа: от территории конфликтов к пространству новых возможностей. В условиях продолжающихся мировых кризисов этот переход приобретает особую значимость.

Президент Ильхам Алиев обозначил эту мысль предельно четко: «Конечно, на каждой нашей встрече мы обсуждаем много вопросов, в том числе региональную ситуацию, вопросы региональной безопасности. Сегодняшний день также не является исключением. Сегодня на Южном Кавказе складывается совершенно новая ситуация, и страны региона не должны упускать эту возможность. Потому что сегодня, к сожалению, в разных частях света нарушаются мир, безопасность, спокойствие, стабильность, результатом чего являются кровавые столкновения, войны, страдания и потери. Подобная ситуация когда-то существовала и на Южном Кавказе» Но сегодня Южный Кавказ уже становится пространством мира, спокойствия, безопасности и сотрудничества, и здесь я хотел бы особо отметить роль Грузии».

В свою очередь, грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, приветствовав текущий мирный процесс между Баку и Ереваном, подчеркнул: «Грузия решительно поддерживает мирное сосуществование, конструктивное сотрудничество и новую инициативу в регионе. При необходимости мы всегда готовы создать условия для диалога и мирных процессов. Сотрудничество между странами Южного Кавказа открывает новые перспективы для всего региона. Глобальные геополитические изменения в целом еще больше повышают значение Среднего коридора, а также усиливают значение Черного моря и Южного Кавказа как стратегических регионов».

Развивая тему повестки нормализации азербайджано-армянских отношений, президент Ильхам Алиев обратил внимание на практические механизмы его укрепления. Глава государства убежден, что устойчивость мирного процесса требует не только политических заявлений, но и конкретных экономических инструментов: «Могу сказать, что для укрепления этого процесса подписанных документов недостаточно. Мы должны укреплять этот мир на каждом этапе, на каждом шагу, и лучшим направлением этого является торговля. Сегодня торговля между Азербайджаном и Арменией осуществляется через Грузию, и я хотел бы выразить благодарность правительству Грузии за это».

Практическое измерение этого взаимодействия наглядно проявляется в экономической сфере, которая является одной из ключевых опор азербайджано-грузинских отношений. В прошлом году двусторонний товарооборот превысил 800 миллионов долларов, и, как отметил президент Азербайджана, в первом квартале текущего года рост «также остается достаточно высоким». «Возможно, что такими темпами мы к концу года достигнем и отметки в один миллиард», - сказал Ильхам Алиев.

Существенную роль играет и инвестиционное сотрудничество. Благоприятный инвестиционный климат в Грузии продолжает привлекать азербайджанский капитал: на сегодняшний день объем вложений достиг 3,7 миллиарда долларов. Более того, в перспективе не исключены новые инвестиционные проекты. Как подчеркнул Ильхам Алиев, «возможны также совместные инвестиции в третьи страны», что свидетельствует о постепенном выходе экономического взаимодействия за рамки двусторонней повестки.

«Азербайджан остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии, и мы ожидаем, что экономические отношения будут еще более углубляться благодаря растущим инвестициям», - сказал, со своей стороны грузинский премьер.

Помимо торговли и инвестиций, важнейшей составляющей азербайджано-грузинского партнерства остаются энергетика и транспорт. Эти сферы демонстрируют, насколько ответственно обе страны подходят к реализации масштабных международных проектов.

В энергетической сфере Азербайджан на протяжении многих лет предпринимает шаги, укрепляющие энергетическую безопасность многих стран. Сегодня азербайджанский газ экспортируется в 16 стран. «Однако этот экспорт опять-таки начинается с Грузии, и Грузия является здесь первой страной, - подчеркнул президент Ильхам Алиев. - Азербайджанская нефть, газ экспортируются на мировые рынки через Грузию, а нефтяные ресурсы с восточного побережья Каспия проходят через Азербайджан и Грузию. Мы уже достаточно говорили о существующей инфраструктуре. Вся эта инфраструктура на виду, и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан успешно функционирует уже 20 лет. После него был также реализован Южный газовый коридор. На самом деле сегодня эта инфраструктура имеет важное значение для обширного географического пространства. Впоследствии на базе этих коридоров мы построили и транспортные коридоры, и сегодня проводятся работы по их расширению. Средний коридор проходит через Азербайджан и Грузию, и это ключевая транспортная артерия для нас. Для ее расширения предпринимаются и будут предприниматься дополнительные усилия».

Ираклий Кобахидзе в свете этого подчеркнул значение данной инфраструктуры для региональной логистики: «Наши страны, как мост соединяющие Азию и Европу, играют важную роль в перевозках. С этой точки зрения мы придаем особое значение развитию и модернизации транспортной и логистической инфраструктуры. Грузия и Азербайджан неоднократно доказывали, что являются надежными и ответственными партнерами в реализации международных энергетических и транспортных проектов».

Подобная оценка региональных перспектив во многом опирается на прочный фундамент азербайджано-грузинских отношений, в центре которых - взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности. Как заявил президент Ильхам Алиев: «мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ друг друга».

Подобные подходы создают прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества во всех сферах - от экономики и инвестиций до региональной безопасности. Ключевой фактор здесь - добрососедские отношения и историческая дружба – именно на этом крепком фундаменте построено стратегическое партнерство Баку и Тбилиси. «Могу сказать, что наши отношения могут служить примером для всех соседей, - подчеркнул президент Ильхам Алиев. - Они построены на взаимном уважении, доверии, общей выгоде, взаимных интересах, дружбе и братстве. Уверен, что мы будем и дальше успешно следовать этим путем».

Prezident İlham Əliyevin Gürcüstana dövlət səfəri (06.04.2026) pic.twitter.com/ehXbzNoyn7 — İlham Əliyev (@azpresident) April 6, 2026

Таким образом, государственный визит президента Азербайджана в Грузию и проведенные переговоры придают новый импульс двусторонним отношениям и одновременно подтверждают стратегическое значение Южного Кавказа как региона стабильности и сотрудничества. Сегодня эта часть мира постепенно превращается в пространство устойчивого диалога, взаимной безопасности и экономического взаимодействия. И особая роль здесь принадлежит стратегическому партнерству Баку и Тбилиси, благодаря которому Южный Кавказ укрепляет статус моста между Азией и Европой, создавая платформу для интеграции, мирного сосуществования и долгосрочного регионального развития.