Подарочные карты и закон: Центробанк Азербайджана обозначил границы их использования
Некоторое время назад мы освещали жалобу нашей читательницы на компанию L’Occitane. Девушке подарили карту номиналом 200 манатов, но, когда она спустя время решила ею воспользоваться, в магазине выяснилось, что карта просрочена.
При этом на самом пластиковом носителе отсутствовали дата выпуска и дата окончания срока действия - было лишь общее упоминание, что сертификат годен в течение одного года.
В итоге сотрудники магазина предложили либо оплатить покупку наличными, либо уйти ни с чем, перекладывая вину на того, кто приобретал подарок.
На тот момент ситуацию прокомментировал председатель Союза потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов.
По его словам, эта аномальная практика, впервые запущенная в парфюмерных магазинах сетью IDEAL, продолжается уже долгие годы - почти восемь лет. А позже выяснилось, что о выпуске этих карт государству ничего не известно. По сути, они создают аналог азербайджанского маната, наделяя эти карты функцией оплаты товаров, иными словами - способствуют инфляции маната.
Опираясь на данный комментарий и детально рассмотрев описанную ситуацию, мы направили запрос в Центральный банк Азербайджана.
Нашей целью было выяснить официальную позицию регулятора по данному вопросу в целом, а также получить разъяснения относительно законности использования подобных карт в качестве платежного средства.
На вопрос 1news.az о том, каков порядок законодательного регулирования выпуска подарочных карт торговыми сетями, в Центральном банке Азербайджана ответили следующее: «Согласно статье 3.2.8 Закона Азербайджанской Республики «О платежных услугах и платежных системах» (далее - Закон), услуги, основанные на платежных инструментах, используемых для расчетов по купле-продаже товаров и оказанию услуг исключительно в хозяйствующих субъектах (объектах) самого эмитента, не считаются платежными услугами. Если упомянутые в запросе подарочные карты используются для проведения платежных операций только внутри хозяйствующих субъектов (эмитента), выпустивших эти карты, то услуга, предоставляемая посредством таких карт, не считается платежной услугой», - говорится в предоставленном нам сообщении.
Как отмечается в информации, в случае выявления Центральным банком фактов осуществления платежных операций по данным картам не только у эмитента, но и в других хозяйствующих субъектах, за оказание платежных услуг без лицензии на основании статьи 51.3 Закона Азербайджанской Республики «О Центральном банке Азербайджанской Республики» и статьи 62.10 Закона могут быть применены следующие соответствующие меры:
Предоставление уведомления с требованием о незамедлительном прекращении деятельности, а также рекламы или любого иного вида распространения информации о предоставляемой услуге (продукте);
Раскрытие информации об этом на своем официальном интернет-сайте и в средствах массовой информации;
Обращение в соответствующие государственные органы (структуры) для принятия мер, установленных законодательством.
На наш вопрос о том, входит ли выпуск в обращение карт данного типа в механизмы контроля Центрального банка нам ответили, что поскольку услуги, предоставляемые посредством подарочных карт, используемых исключительно в ограниченной сети (только внутри стороны-эмитента), не считаются платежными услугами, Центральный банк не предъявляет к данным субъектам предпринимательства требований о наличии лицензии или разрешения. Таким образом, надзор за данным видом деятельности не входит в мандат Центрального банка», - указывается в сообщении.