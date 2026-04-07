МИД Азербайджана осудил нападение на посольство ОАЭ в Дамаске

МИД Азербайджана решительно осуждает недавнее нападение группы протестующих на посольство ОАЭ в Дамаске.

Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в публикации в своем аккаунте в социальной сети X.

«Подобные акты насилия против дипломатических миссий являются неприемлемыми и представляют собой явное нарушение международного права, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, которая гарантирует безопасность и защиту дипломатического персонала и помещений», — говорится в публикации.

«Приветствуем заявление, сделанное сирийскими властями, и их приверженность принятию всех необходимых мер для привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом», — отмечается в сообщении.