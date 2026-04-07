В Гарадаге изъято более 70 килограммов наркотиков

В Гарадагском районе арестованы пять человек, подозреваемых в организации незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что задержанными являются: 33-летний Мамедали Мамедов, 33-летний Орхан Мехтиев, 31-летний Эльмар Мехтизаде, 35-летний Вагиф Керимов и 32-летний Парвин Оруджев. У них было обнаружено в общей сложности 70 килограммов 875 граммов марихуаны с добавлением психотропных веществ.

Установлено, что задержанные вступили в преступный сговор с различными гражданами Ирана и приобрели наркотики в приграничных районах с целью наживы и их дальнейшего распределения по различным адресам («закладкам»).

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия продолжаются.

Фаига Мамедова