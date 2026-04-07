 Трамп раскритиковал союзников США из-за позиции по войне с Ираном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп раскритиковал союзников США из-за позиции по войне с Ираном

14:10 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Германию, НАТО и ряд других стран в связи с их позицией по войне против Ирана.

После Второй мировой войны «мы восстановили Германию», а теперь правительство Германии заявляет, что это не их война и они не имеют к ней никакого отношения, пожаловался Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. Он выразил недовольство недостатком помощи со стороны ФРГ Соединенным Штатам и Израилю в их противостоянии с Ираном.

Трамп также объяснил, почему не хотел делиться с Германией планами атаковать Иран: «Если бы я рассказал им об Иране, они бы это обнародовали. И мы были бы далеко не так успешны».

Президент США вновь подверг критике общую позицию союзников по Североатлантическому альянсу, снова назвав НАТО «бумажным тигром». По словам Трампа, он просил страны альянса помочь США с разблокировкой Ормузского пролива, но все они отказались. Он упомянул готовящийся визит в Вашингтон генсека НАТО Марка Рютте, которого назвал «отличным парнем», но подчеркнул, что разногласия с НАТО начались еще раньше.

«Мы хотим Гренландию. Они не хотят отдавать ее нам, и я сказал: пока», — заявил Трамп, завершая свое выступление.

Ранее он также раскритиковал Австралию, Японию и Южную Корею за то, что эти союзники не оказали помощь в войне против Ирана.

Источник: DW

Поделиться:
363

Актуально

В мире

Xроника

Общество

Политика

В мире

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

1news TV

