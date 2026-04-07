Вэнс пригрозил Ирану применением средств, которые не использовались до этого США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил Ирану применением в ходе военной операции средств, которые до этого не использовались Вашингтоном.

"Так что им нужно знать: у нас имеются инструменты, которые мы еще не решали использовать. Президент США [Дональд Трамп] может решить использовать их. И он решит использовать их, если иранцы не изменят своего поведения", - заявил Вэнс на совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции в Будапеште, комментируя ход войны с Ираном и предъявленный Тегерану Вашингтоном ультиматум. Заместитель главы администрации США не пояснил, какие именно инструменты имеет в виду.

В интервью порталу Axios 5 апреля хозяин Белого дома утверждал, что шансы на заключение сделки с Ираном к 7 апреля высоки. Ранее в социальной сети Truth Social он угрожал ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре, если исламская республика не создаст условия для возобновления масштабного судоходства в Ормузском проливе к 6 апреля. Затем американский лидер продлил на сутки - до 20:00 7 апреля по времени восточного побережья США (03:00 мск 8 апреля) - сроки заключения возможной сделки с Ираном.

Источник: ТАСС