Шакира собрала 2 млн зрителей на бесплатном концерте в Бразилии - ФОТО - ВИДЕО

First News Media20:25 - 03 / 05 / 2026
Колумбийская певица и автор песен Шакира стала третьей артисткой в истории, которой удалось собрать полный аншлаг на бесплатном шоу на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро — после Мадонны в 2024 году и Леди Гаги в 2025-м.

По данным NDTV, исполнительница хитов Whenever, Wherever, Hips Don't Lie и She Wolf дала самый масштабный концерт в карьере: ее пришли послушать 2 миллиона человек. Выступление началось с опозданием более чем на час и прошло под открытым небом в полнолуние. Некоторые фанаты, мечтавшие оказаться ближе к сцене, ночевали на пляже с вечера 1 мая. А для тех, кто занял места заранее, организовали открытую репетицию с участием двух знаменитых бразильских музыкантов — брата и сестры Каэтану Велозу и Марии Бетании.

49-летняя Шакира выступала на огромной сцене перед отелем «Копакабана», исполнив главные хиты. Шоу сопровождалось полетом дронов, которые сложились в изображение волчицы — неизменного маскота певицы. Шакира — частая гостья в Бразилии. Ее турне Las Mujeres Ya No Lloran («Женщины больше не плачут»), стартовавшее в Рио-де-Жанейро в 2025 году, уже попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое прибыльное турне среди всех латиноамериканских исполнительниц.

Одним из ярких моментов ночи стало массовое скандирование в адрес Жерара Пике. Сотни тысяч людей в ритме выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес испанского футболиста, которого обвиняют в измене, что стали трендом в соцсетях.

К бесплатному шоу на пляже Копакабана город готовился несколько дней: на улицах развесили афиши, а предприимчивые продавцы начали торговать флакончиками со «слезами Шакиры» — отсылка к названию ее тура. Администрация также серьезно усилила меры безопасности: в Рио дежурили почти 8 тысяч сотрудников полиции, работали дроны и камеры с функцией распознавания лиц, а также были разеррнуты 18 пунктов досмотра с металлодетекторами.

