 Состоялась церемония награждения победителей «Бакинского марафона-2026» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Состоялась церемония награждения победителей «Бакинского марафона-2026» - ФОТО

First News Media17:32 - Сегодня
Состоялась церемония награждения победителей «Бакинского марафона-2026» - ФОТО

В рамках "Бакинского марафона 2026", организованного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, состоялась церемония награждения.

В финишной зоне на территории Sea Breeze медали победителям вручила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

В церемонии также приняли участие помощник Президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров и президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

После церемонии было сделано памятное фото.

Среди мужчин первым финишную черту пересек спортсмен из Турции Ахмед Алканоглу. Второе место занял украинский участник Виталий Шафар, третье - представитель Кыргызстана Ырскелди Акеров.

В женском зачете первое место заняла представительница России Елена Толстых, второе - Анна Юсупова из Азербайджана, третье - спортсменка из Казахстана Ширин Акимбай.

Отметим, что в этом году "Бакинский марафон" впервые прошел не на дистанции 21 км, а по полному маршруту в 42 км. В марафоне приняли участие 25 тыс. человек.

Источник: Report

Читайте по теме:

Победителем «Бакинского марафона-2026» стал турецкий спортсмен

«Бакинский марафон 2026» взял старт с Площади государственного флага - ОБНОВЛЕНО

Поделиться:
411

Актуально

Общество

Победителем «Бакинского марафона-2026» стал турецкий спортсмен

Общество

Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра в Ичеришехер - ...

Политика

Через территорию Азербайджана в Армению отправлено 8 вагонов с удобрениями - ...

Общество

Состоялась церемония награждения победителей «Бакинского марафона-2026» - ФОТО

Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра в Ичеришехер - ФОТО

Победителем «Бакинского марафона-2026» стал турецкий спортсмен

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

У Айгюн Кязимовой проблемы со здоровьем

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди, усилится ветер 

Умер ли врач, пострадавший при взрыве в онкоцентре? - Официальное заявление - ОБНОВЛЕНО

В мае будет 14 нерабочих дней

Последние новости

Сахиль Бабаев провел ряд встреч в рамках саммита АБР в Самарканде - ФОТО

Сегодня, 18:15

В Ереван прибывают лидеры стран Европы для участия на саммите ЕПС - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:50

Состоялась церемония награждения победителей «Бакинского марафона-2026» - ФОТО

Сегодня, 17:32

Швеция запустила первый искусственный спутник Земли для разведки

Сегодня, 17:11

Нетаньяху объявил о планах направить $119 млрд на производство вооружений в Израиле

Сегодня, 16:40

Армения и Болгария подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Сегодня, 16:10

МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем Конституции

Сегодня, 16:00

Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

Сегодня, 15:40

В Нахчыван прибыла делегация религиозных деятелей Турции и Грузии

Сегодня, 15:15

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра в Ичеришехер - ФОТО

Сегодня, 15:00

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

Победителем «Бакинского марафона-2026» стал турецкий спортсмен

Сегодня, 14:31

Узбекистан и Азербайджан проведут геологоразведочные работы на месторождениях драгметаллов

Сегодня, 14:10

В Индии слон насмерть затоптал мужчину - ВИДЕО

Сегодня, 13:58

71% немцев не поддерживают политику канцлера Фридриха Мерца

Сегодня, 13:43

В Барде произошло массовое ДТП из-за разлитого на дорогу масла - ВИДЕО

Сегодня, 13:28

Через территорию Азербайджана в Армению отправлено 8 вагонов с удобрениями - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:13

Самолет, следовавший из Новосибирска в Баку, совершил экстренную посадку в Казахстане

Сегодня, 12:58

Ильхам Алиев поздравил президента Польши с Днем Конституции.

Сегодня, 12:42

Axios: Война США и Ирана спровоцировала "глубокий раскол" между ОАЭ и Саудовской Аравией

Сегодня, 11:59
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50