Макрон прибыл в Армению с госвизитом

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Армению с трёхдневным государственным визитом.

Как сообщают армянские СМИ, Макрона в аэропорту встретили президент Армении Ваагн Хачатурян, вице-премьер Мгер Григорян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, мэр Еревана Тигран Авинян, заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян.

Хотя ранее Пашинян сообщал, что Брижит Макрон также приедет в Армению, однако она не приехала.

Отметим, что сначала Макрон примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване, затем пройдут переговоры Макрона и Пашиняна с глазу на глаз, встречи в расширенном составе, после чего они выступят с совместным заявлением для прессы. Предполагается, что по итогам визита лидеры двух стран подпишут документ о стратегическом партнёрстве.

Президент Франции также встретится с президентом Ваагном Хачатуряном, посетит мемориальный комплекс Цицернакаберд, побывает в Матенадаране, а затем в последний день визита — 5 мая — в сопровождении Пашиняна отправится в Гюмри. Макрон отдаст дань памяти жертвам Спитакского землетрясения, после чего в сопровождении Пашиняна будет присутствовать на большом концерте на площади Вардананц, посвящённом армяно-французской дружбе. Для его организации правительство выделило из госбюджета 393 миллиона драмов — более одного миллиона долларов.