Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 4 мая.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром в отдельных районах возможны кратковременные небольшие дожди и туман. Юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит +9…+12 °C, днём — +15…+19 °C. Атмосферное давление понизится с 761 до 756 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70–80%.

В районах Азербайджана в большинстве случаев ожидается преимущественно сухая погода. Однако ночью и утром в отдельных горных и предгорных районах возможны осадки. В отдельных местах возможны грозы и град. Местами будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 °C, днём — +19…+24 °C, в горах ночью — +3…+8 °C, днём — +13…+18 °C.