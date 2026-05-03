Сахиль Бабаев провел ряд встреч в рамках саммита АБР в Самарканде - ФОТО

First News Media18:15 - 03 / 05 / 2026
Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев провел ряд двусторонних встреч на полях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) в Самарканде.

Как сообщает Минфин, на встрече с президентом АБР Масато Кандой обсуждались текущее состояние и перспективы развития долгосрочного и конструктивного партнерства между сторонами.

В ходе встречи была отмечена важность участия АБР в проектах по транспорту и логистике, модернизации железнодорожных линий и общественного транспорта, а также в укреплении региональных связей.

На встрече была представлена информация об экономических показателях Азербайджана, высоко оценена поддержка АБР в диверсификации экономики страны, зеленом переходе, цифровой трансформации и развитии устойчивой инфраструктуры, предусмотренная в рамках Стратегии странового партнерства банка по Азербайджану на 2025–2029 годы.

С. Бабаев подчеркнул, что Программа Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) является важной платформой для расширения партнерства, а также отметил стратегическое значение Среднего коридора с точки зрения укрепления роли Азербайджана как международного транспортного узла.

В свою очередь М. Канда выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Азербайджаном и заявил о готовности продолжить реализацию совместных проектов по приоритетным и новым направлениям.

На встрече министра финансов Азербайджана с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым был отмечен высокий уровень стратегического партнарства между двумя странами. Было отмечено, что договор о союзнических отношениях и Дорожная карта на 2025–2029 годы, подписанные двумя странами, играют роль прочной базы для дальнейшего углубления двусторонних связей.

С. Бабаев сообщил, что открытие в прошлом году Торгового представительства Азербайджана в Узбекистане стало важным институциональным шагом для поддержки двустороннего экономического сотрудничества, укрепления деловых связей и формирования новых возможностей для сотрудничества.

На встрече министра С. Бабаева с руководителем Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Нобумицу Хаяси были обсуждены существующие надежные партнерские отношения между Японией и Азербайджаном, роль банка в глобальном финансировании развития, возможности сотрудничества в сферах развития транспортной и логистической инфраструктуры Среднего коридора, модернизации энергетических сетей и внедрения инновационных технологий в промышленном секторе.

Было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и JBIC в настоящее время носит преимущественно ограниченный и проектно-ориентированный характер, однако существует широкий потенциал, особенно в сферах энергетического перехода, зеленой экономики и декарбонизации. Стороны подчеркнули важность перехода этих связей в формат долгосрочного инвестиционного сотрудничества.

Министр рассказал о макроэкономической стабильности, строй фискальной дисциплине и институциональных реформах, проводимых в области управления государственными финансами, в Азербайджане. "Меры по повышению транспарентности бюджетных процессов, эффективному управлению государственными инвестиционными проектами и совершенствованию системы цифрового казначейства формируют надежную среду для сотрудничества с международными финансовыми институтами", - отметил Бабаев.

Члены азербайджанской делегации также провели встречу с представителями Многостороннего центра сотрудничества по финансированию развития(MCDF) и приняли участие в Консультативной встрече Азиатского фонда развития (АФР).

В ходе встречи представители MCDF предоставили подробную информацию о деятельности организации, состоялся обмен мнениями по вопросам возможного сотрудничества с Азербайджаном.

На Консультативной встрече АФР были обсуждены такие приоритетные направления, как более эффективная мобилизация ресурсов Фонда, сокращение бедности, содействие развитию человеческих ресурсов, поддержка инклюзивного экономического роста, укрепление климатической устойчивости и снижение рисков стихийных бедствий.

Источник: Report

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

