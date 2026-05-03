Марк Карни: Канада готова оказать помощь Армении в проведении выборов

Канада готова оказать содействие в проведении парламентских выборов в Армении 7 июня, заявил канадский премьер Марк Карни.

"На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Карни поблагодарил правительство Армении за поддержку, оказанную канадцам в связи с конфликтом в Иране. (...) он также выразил готовность оказать содействие в проведении выборов", - сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Армении.

Премьер Канады находится в столице Армении для участия в 8-ом саммите Европейского политического сообщества.

Источник: Интерфакс