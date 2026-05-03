Арагчи: Иранский план по США не затрагивает ядерную программу - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:24 - 03 / 05 / 2026
Иранский план урегулирования с США направлен исключительно на прекращение военных действий и не затрагивает вопросы ядерной сферы.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети Х.

По его словам, предложенный Тегераном план из 14 пунктов касается только мер по завершению войны.

"Наш план из 14 пунктов сосредоточен исключительно на прекращении войны и не касается вопросов, связанных с ядерной сферой", - отметил глава МИД Ирана.

21:10

Иран скорректировал свою позицию и согласился включить вопрос ядерной программы в повестку возможных переговоров с США.

Как сообщает Al Arabiya, об этом сообщили источники телеканала.

По их данным, Тегеран отказался от ряда прежних предварительных условий и теперь предлагает обсудить ограничение уровня обогащения урана до 3,5%, а также поэтапное сокращение уже накопленных запасов обогащенного урана.

Ранее высокопоставленный иранский чиновник заявил Reuters, что первоначальное предложение Тегерана предполагало в первую очередь восстановление судоходства в Ормузском проливе и прекращение военно-морской блокады США, тогда как ядерная тема должна была обсуждаться позднее.

Однако, согласно новым данным Al Arabiya, Иран готов вынести ядерный вопрос на переговорный стол уже на нынешнем этапе. Кроме того, Тегеран предлагает поэтапно открыть Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады.

Источники также сообщили, что Иран отказался от требования о выводе американских войск из региона.

Вместо этого Тегеран настаивает на прекращении военного наращивания США у своих границ и получении международных гарантий от возможных будущих атак.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока не ознакомился с точной формулировкой иранского предложения, однако, по его словам, вряд ли согласится с ним, поскольку Тегеран еще "не заплатил достаточно высокую цену".

Источник: Report

