Стало известно о состоянии верховного лидера Ирана Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы находится в бессознательном состоянии на лечении в городе Кум.

Об этом пишет газета The Times со ссылкой на документ, основанный на данных разведки США и Израиля.

«Моджтаба Хаменеи проходит лечение в тяжелом состоянии в Куме и не может участвовать в принятии каких-либо решений режимом», — говорится в документе.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок.

Источник: «Газета.Ru»