Катар потребовал от Ирана компенсаций ущерба

В МИД Катара заявили, что Иран должен компенсировать последствия разрушений своих атак.

8 апреля США и Иран подписали соглашение о двухнедельном перемирии. Документ предусматривает выплату компенсации Ирану, об их обязательствах перед другими странами в соглашении не сказано.

Перечислив хронологию иранских ударов по катарской территории, официальная Доха заявляет, что Иран несет полную ответственность за нанесенный ущерб и обязан выплатить компенсацию. Оценка потерь уже ведется компетентными органами, говорится в сообщении.