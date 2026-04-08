Пезешкиан: Прекращение огня в Ливане является частью мирного плана Ирана

Положение о прекращении огня в Ливане было одним из пунктов иранского соглашения о перемирии.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, в своём канале в Telegram.

«Иран объявил общие положения своего плана из десяти пунктов для прекращения войны, одним из ключевых условий которого является установление режима прекращения огня в Ливане», — говорится в заявлении по итогам телефонного разговора Пезешкиана с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом, которое приводит IRIB.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник писало, что Иран может выйти из мирного соглашения с США, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану.