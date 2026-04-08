Иран может выйти из соглашения о перемирии в случае продолжения атак на Ливан

Иран завершает разработку плана ответных действий на случай возможных атак со стороны Израиля, которые могут нарушить режим прекращения огня.

Об этом агентству «Fars» сообщил анонимный иранский чиновник.

Сообщается, что на фоне продолжающихся нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля и ударов по Ливану в Иране рассматривают возможность окончательного решения о проведении сдерживающей операции против израильских военных объектов.

В свою очередь агентство «Tasnim» со ссылкой на источник отмечает, что в случае продолжения атак на Ливан Иран может выйти из соглашения о перемирии.