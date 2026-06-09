Звезда фильма «Крестный отец» умер от остановки сердца

Американский актер Энтони Гуидера скончался в возрасте 61 года в одной из клиник США.

Об этом со ссылкой на супругу артиста Вэлери сообщает портал TMZ.

По имеющимся данным, причиной госпитализации стала внезапная остановка сердца. Актер потерял сознание в своем доме и был экстренно доставлен в реанимацию. В течение трех недель врачи поддерживали его жизнь с помощью аппаратов жизнеобеспечения, однако улучшения состояния не последовало. В итоге было принято решение об отключении систем поддержки. Точная причина смерти пока не установлена.

За годы карьеры Гуидера снялся более чем в 30 кинопроектах. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах "Крестный отец 3" и "Армагеддон". В 1996 году он также стал лауреатом MTV Movie Awards, получив награду за лучший поцелуй в картине "Особь".