Премьер Пакистана: Соглашение США и Ирана может быть оформлено в течение суток

Мирное соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено в течение ближайших 24 часов.

Как ожидается, его подписание пройдет в электронном формате, заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

"Мы как никогда близки к мирному соглашению [между США и Ираном]. С учетом того, что окончательное оформление сделки, вероятно, состоится в течение следующих 24 часов, Пакистан готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого, а затем на следующей неделе пройдут переговоры на техническом уровне", - написал он в X.

Источник: ТАСС