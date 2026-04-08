AYNA: Продажи онлайн-билетов за первый квартал 2026 года выросли в два раза - ФОТО

За первый квартал 2026 года через портал Biletim.az было приобретено онлайн 280 469 билетов.

Этот показатель в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Если в январе–марте 2025 года доля билетов, приобретённых по предварительной продаже, составляла 32,6%, то в соответствующем периоде текущего года этот показатель вырос до 43,3%. Такой рост свидетельствует о повышении доверия пассажиров к услугам автовокзалов и более активном использовании возможностей онлайн-покупки билетов при планировании поездок.

Отмечается, что через портал Biletim.az можно приобрести билеты в 58 пунктах и по 91 направлению. В систему подключено 405 транспортных средств по 356 рейсам. Подчеркивается, что постепенно система онлайн-продажи билетов охватит всех перевозчиков и автовокзалы, предоставляющие услуги пассажирских перевозок.

AYNA рекомендует гражданам приобретать билеты онлайн через портал Biletim.az, чтобы добираться до места назначения более удобно и безопасно.