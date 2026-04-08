Названы 100 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана за 2025 год - СПИСОК

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики подготовила список налогоплательщиков, которые в 2025 году внесли наибольшие налоговые поступления в государственный бюджет и согласились на публикацию этой информации.

В список также вошли 100 крупнейших налогоплательщиков по косвенным налогам (НДС, акцизы) за 2025 год, за исключением их расчёта по прямым налогам, при условии согласия на обнародование данных, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Отмечается, что при составлении рейтинга бюджетные организации не учитывались.

Подчеркивается, что эта инициатива направлена на продвижение прозрачности и культуры добровольного исполнения налоговых обязательств среди налогоплательщиков, а также имеет важное значение для легализации экономической деятельности и формирования здоровой конкурентной среды.

Государственная налоговая служба продолжает меры по повышению уровня добровольного исполнения налоговых обязательств и подчёркивает, что подобные инициативы способствуют увеличению прозрачности в деловой среде.

100 налогоплательщиков, внесших наибольшие налоговые платежи в 2025 году и согласившихся на публикацию этой информации (за исключением бюджетных организаций)

100 налогоплательщиков с наибольшей суммой начислений по косвенным налогам (НДС, акцизы) за 2025 год, за исключением бюджетных организаций, согласившихся на публикацию этой информации