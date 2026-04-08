Дорожная полиция призвала водителей быть осторожными из-за сильного ветра

По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в отдельных регионах ожидается ветреная погода, в связи с чем объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения.

Главное управление Государственной дорожной полиции в своем обращении просит участников дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы предотвратить возможные неприятные ситуации на дорогах в условиях неблагоприятной погоды, особенно после интенсивных дождей.

Владельцы и водители грузовых автомобилей с прицепами, тентами или длинномерных грузов должны проявлять повышенную ответственность, помнить, что движение в ветреную погоду затруднено и опасно, а также уделять особое внимание креплению перевозимого груза.

Водителям рекомендуется оставлять транспортные средства подальше от мест, где возможен сдвиг, опрокидывание или другие опасные ситуации, а при парковке отдавать предпочтение закрытым площадкам.

Пешеходам также следует учитывать текущие погодные условия и избегать поведения, которое может создавать угрозу жизни и здоровью их самих или других участников движения.

