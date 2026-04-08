Париж и Мадрид выступили за распространение прекращения огня на Ливан

Франция и Испания поддерживают распространение режима прекращения огня, который приняли США и Иран, в том числе на Ливан.

«Мы хотим убедиться, что перемирие в полной мере распространяется на Ливан», – заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе заседания совета по национальной безопасности и обороне страны.

Макрон подчеркнул, что Франции необходимо усилить поддержку ливанских вооруженных сил. По его словам, это нужно, чтобы они смогли восстановить контроль над всей территорией Ливана, а также противостоять движению «Хезболла».

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес также считает, что прекращение огня, согласованное Ираном и США, должно распространяться на Ливан.

«Спустя почти 40 дней сегодняшнее прекращение огня дает надежду Ближнему Востоку и миру», – написал дипломат в X. Он считает, что эта договоренность «предотвращает эскалацию с непоправимыми последствиями».

«Дипломатия, переговоры и международное право – единственный путь к прочному миру, которого заслуживают жители Ближнего Востока», – подчеркнул министр. Он также отметил, что прекращение огня должно быть распространено на Ливан в рамках резолюции 1701 Совета Безопасности.

Источники: Ведомости, ТАСС