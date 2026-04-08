Животных вывезли на фоне резонанса: 1news.az выяснил правду о Poniland - ФОТО

First News Media13:00 - Сегодня
В последние дни в азербайджанском сегменте социальных сетей стремительно нарастает волна обеспокоенности, связанная с деятельностью нового пространства в центре Баку — детского салона красоты, совмещённого с контактной зоной для взаимодействия с животными под названием Poniland.

Публикации с фото и видео быстро вышли за рамки локальных обсуждений, вызвав широкий общественный резонанс. Пользователи открыто ставят под сомнение не только этичность такого формата, но и соответствие условий содержания животных минимальным нормам благополучия.

Особое внимание привлёк сам формат заведения. Это не классический контактный зоопарк с адаптированной инфраструктурой, а пространство, где зона с животными фактически соседствует с детским салоном красоты. Заведение расположено в центре города, что автоматически увеличивает поток посетителей, включая детей, для которых контакт с животными становится платным развлечением.

На фоне растущего общественного давления и активной критики в соцсетях, стало известно, что заведение было проверено, а животные вывезены IDEA, спасены и перенесены в зоопарк.

Эта новость вызвала облегчение у многих пользователей, однако редакция 1news.az решила разобраться в ситуации глубже и зафиксировать реальные условия, в которых находились животные до закрытия.

Для этого журналист редакции обратился в Poniland под видом обычного клиента. В ходе общения сотрудники подтвердили, что посетители могут свободно приходить и взаимодействовать с животными. Стоимость посещения составляла 7 манатов для взрослых и 10 манатов для детей. Таким образом, контакт с животными изначально позиционировался как коммерческая услуга в рамках развлекательного формата.

На вопрос о многочисленных обвинениях в соцсетях представители заведения заявили, что соблюдают все санитарные нормы и требования безопасности, а животные, по их словам, содержатся в «отличных условиях». Они также подчеркнули, что значительная часть критики, по их мнению, исходит от блогеров и пользователей, которые якобы не посещали объект лично и делают выводы без оснований.

Редакция 1news.az решила проверить эти заявления на практике. Журналист посетил заведение и зафиксировал условия содержания животных на месте. Однако уже на входе столкнулся с ограничениями — съёмка была полностью запрещена для всех посетителей.

Как выяснилось, зал с животными действительно расположен рядом с зоной детского салона. Пространство не изолировано в полном смысле слова, а лишь формально разделено. Среди мер «санитарии» на входе предлагались только антисептик и бахилы, что фактически исчерпывало заявленные меры предосторожности.

Сам зал оказался небольшим по площади, а животные размещались в непосредственной близости друг от друга, разделённые прозрачными ограждениями. Эти перегородки создавали иллюзию порядка, но не обеспечивали ни достаточной изоляции, ни комфорта для животных. Пространства для их содержания были ограничены и не соответствовали естественным потребностям видов.

В зале находились пони, два дикобраза, три суриката, шесть морских свинок, три черепахи, два кролика, коза, два павлина, два енота и декоративные черепахи. Такое разнообразие видов в одном небольшом помещении само по себе вызывает вопросы с точки зрения зоологической и поведенческой совместимости.

Кроме того, одна из сотрудниц сообщила, что в ближайшее время планировалось расширение экспозиции за счёт добавления макаки и леопардовой кошки. Эта информация лишь усиливает обеспокоенность по поводу понимания администрацией базовых принципов содержания диких и экзотических животных.

Отдельного внимания заслуживает обстановка в зале. Несмотря на попытки создать визуально привлекательную среду, все элементы носили исключительно декоративный характер. Живых растений, естественных укрытий и элементов, снижающих стресс у животных, не было. Вместо этого использовались искусственные декорации, служащие скорее эстетическим целям для посетителей, чем комфорту обитателей.

Контакт с животными был максимально упрощён: посетители могли не только наблюдать за ними, но и заходить в вольеры, трогать их и кормить — за дополнительную плату. Учитывая, что основная аудитория — дети, а поток посетителей постоянен, такая практика неизбежно вызывает хронический стресс у животных. Возможности уединения или восстановления у них практически не было. Наблюдения журналиста также показали, что многие животные выглядели подавленными, демонстрировали признаки усталости и настороженности.

В совокупности зафиксированные факты явно противоречат заявлениям администрации об «отличных условиях». Более того, сама концепция коммерциализации постоянного контакта с животными в ограниченном пространстве поднимает серьёзные этические вопросы.

Закрытие Poniland и спасение животных можно считать своевременной реакцией на общественный запрос и сигналом, что подобные практики не остаются без внимания. Однако сам факт появления такого формата в центре города указывает на более глубокую проблему — отсутствие достаточного контроля и чётких регуляторных механизмов в сфере содержания животных в коммерческих целях.

