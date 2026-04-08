Азербайджан и Гамбия провели политические консультации - фото

7 апреля в столице Гамбии, городе Банжул, состоялось первое заседание политических консультаций между МИД Азербайджана и Министерством иностранных дел, международного сотрудничества и дел гамбийцев, проживающих за рубежом.

Перед началом политических консультаций состоялась встреча замминистра иностранных дел Ялчина Рафиева с руководителем Аппарата Президента Гамбии Алию Лумом. В ходе встречи была выражена удовлетворенность дружественными отношениями между Азербайджаном и Гамбией, основанными на взаимном уважении и солидарности. Было подчеркнуто значение укрепления существующего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, а также определения новых направлений взаимодействия. Стороны отметили, что первое заседание политических консультаций является важной платформой для укрепления дипломатических связей и изучения новых возможностей сотрудничества.

Затем состоялось первое заседание политических консультаций под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Ялчина Рафиева и первого постоянного секретаря Министерства иностранных дел, международного сотрудничества и дел гамбийцев, проживающих за рубежом, главы дипломатической службы Ланга Ябуна.

В ходе консультаций была подчеркнута необходимость более эффективного использования имеющихся возможностей для развития двусторонних отношений, а также отмечена важность принятия соответствующих шагов в таких сферах сотрудничества, как экономика, торговля, образование, туризм, энергетика и борьба с изменением климата. Вместе с тем были высоко оценены вклад Азербайджана в развитие человеческого капитала в Гамбии и успешно реализованные гуманитарные проекты, выражен интерес к продолжению деятельности в этом направлении.

Стороны также высоко оценили существующее сотрудничество на многосторонних платформах, в частности в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения, и подчеркнули необходимость дальнейшего расширения взаимодействия в этом направлении.

В тот же день азербайджанская делегация встретилась с мэром города Банжул Рохей Малик Лоу. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с Всемирным форумом по градостроительству, который пройдет в Баку, а также возможные направления сотрудничества в гуманитарной сфере.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

