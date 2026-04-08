Азербайджан приветствует перемирие между США и Ираном

First News Media11:15 - Сегодня
Азербайджан приветствует объявленное прекращение огня между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран, говорится в заявлении МИД АР.

«Мы высоко ценим усилия всех сторон, выступивших посредниками в достижении соглашения о прекращении огня.

Надеемся, что это перемирие будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению прочного мира и стабильности», - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Официальный Баку призывает стороны к «продуктивному диалогу, направленному на решение существующих вопросов и установление взаимного доверия».

«Азербайджан всегда готов поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе», - резюмируется в заявлении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и ...

Не просто прощание: что стоит за присутствием посла РФ на похоронах Балаяна

Юсиф Эйвазов вызван в министерство культуры

МИД поделился публикацией о годовщине Агдабанской трагедии - ФОТО

Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с генпрокурором Верховного суда Турции - ФОТО

Стартовали международные учения Anatolian Phoenix-2026 - ФОТО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Пезешкиан поблагодарил Президента Ильхама Алиева

МИД Азербайджана призвал усилить поддержку жертвам мин

Али Асадов провел совещание по ликвидации последствий сильных дождей

МИД АР: Принадлежность Карабахского региона Азербайджану не основана на решении какого-либо государства

Poniland в центре Баку закрыт: 1news.az выяснил, как на самом деле содержались животные

Сегодня, 13:00

Названы 100 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана за 2025 год — СПИСОК

Сегодня, 12:52

Устранены все последствия акта вандализма в Киноцентре «Низами» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:43

Трамп: США «очень легко» вернутся к военным действиям при отсутствии сделки

Сегодня, 12:40

Анкара приветствовала перемирие между США и Ираном и призвала к исполнению соглашения в полной мере

Сегодня, 12:35

ЦАХАЛ заявил о приостановке ударов по Ирану, но продолжении атак на «Хезболлах»

Сегодня, 12:30

Названы даты проведения «Оскара» в 2027 и 2028 годах

Сегодня, 12:28

Хаменеи не разрешит подписать соглашение с США, если они не примут условия Ирана

Сегодня, 12:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и транспорта Казахстана - ФОТО

Сегодня, 12:22

Макрон: около 15 стран планируют миссию по безопасности Ормузского пролива

Сегодня, 12:20

AYNA: Продажи онлайн-билетов за первый квартал 2026 года выросли в два раза - ФОТО

Сегодня, 12:15

Не просто прощание: что стоит за присутствием посла РФ на похоронах Балаяна

Сегодня, 12:10

В Хачмазе мужчина с эпилепсией утонул в канале

Сегодня, 12:00

Как будут проверять грузы в рамках TRIPP: подробности

Сегодня, 11:55

Иран назначил главного переговорщика с США

Сегодня, 11:53

Иран открыл Ормузский пролив для прохода судов

Сегодня, 11:27

Опубликованы кадры аварии на Аэропортовском шоссе - ВИДЕО

Сегодня, 11:17

Сегодня, 11:15

IRIB: Иран может заработать $64 млрд от прохода судов через Ормузский пролив

Сегодня, 11:08

Дмитрий Медведев: ситуация вокруг Ирана остается крайне неопределенной

Сегодня, 11:05
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40