Азербайджан приветствует перемирие между США и Ираном
Азербайджан приветствует объявленное прекращение огня между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран, говорится в заявлении МИД АР.
«Мы высоко ценим усилия всех сторон, выступивших посредниками в достижении соглашения о прекращении огня.
Надеемся, что это перемирие будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению прочного мира и стабильности», - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Официальный Баку призывает стороны к «продуктивному диалогу, направленному на решение существующих вопросов и установление взаимного доверия».
«Азербайджан всегда готов поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе», - резюмируется в заявлении.