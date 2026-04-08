Азербайджан приветствует перемирие между США и Ираном

Азербайджан приветствует объявленное прекращение огня между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран, говорится в заявлении МИД АР.

«Мы высоко ценим усилия всех сторон, выступивших посредниками в достижении соглашения о прекращении огня.

Надеемся, что это перемирие будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению прочного мира и стабильности», - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Официальный Баку призывает стороны к «продуктивному диалогу, направленному на решение существующих вопросов и установление взаимного доверия».

«Азербайджан всегда готов поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе», - резюмируется в заявлении.