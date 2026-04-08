Устранены все последствия акта вандализма в Киноцентре «Низами» - ФОТО - ВИДЕО

Все последствия вмешательства в здание Киноцентра «Низами», являющееся охраняемым государством архитектурным памятником республиканского значения (инвентарный номер 123), устранены, и здание возвращено к первоначальному виду.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 апреля здание Киноцентра «Низами», расположенное в Баку на проспекте Бюльбюля, 20, подверглось вмешательству - на фасаде здания краской были оставлены надписи.

Отметим, что в соответствии со статьёй 10 Закона АР «О защите исторических и культурных памятников» запрещается повреждение или уничтожение памятников, их перенос на другое место без согласования с органом (учреждением), определённым соответствующим исполнительным органом, а также проведение строительных, монтажных, восстановительных, реконструкционных, консервационных или благоустроительных работ, нарушающих целостность памятников и создающих угрозу их сохранности.

Отметим, что нарушение законодательства Азербайджанской Республики о защите памятников влечёт уголовную, административную, дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность.

В Баку устраняют последствия акта вандализма в Киноцентре «Низами»

Фасад Киноцентра «Низами» полностью восстановлен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Вандализм в сердце Баку: почему инцидент с киноцентром «Низами» важнее, чем кажется

Установлены лица, разрисовавшие фасад Киноцентра «Низами» - ОБНОВЛЕНО

Распространились фотографии лиц, разрисовавших фасад киноцентра «Низами» - ФОТО

Арестован гражданин Беларуси, разрисовавший фасад Киноцентра «Низами»