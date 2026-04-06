Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 7 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами без осадков. Однако ночью в некоторых районах возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит +10…+12 °C, днем +14…+18 °C. Атмосферное давление снизится с 763 до 758 мм рт. ст. Относительная влажность ночью – 70-75 %, днем - 60–65 %.

В регионах Азербайджана местами пройдут кратковременные осадки, в горных районах ожидается снег.

На севере и востоке страны осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В некоторых районах будет местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +10…+13 °C, днем +17…+22 °C; в горах ночью –0…+5 °C, днем +8…+13 °C.