В Сабунчи из частного дома украли 9000 манатов

В полицию поступила информация о краже 9000 манатов из частного дома в Сабунчинском районе.

Как сообщает 1news.az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП, по подозрению в совершении преступления была установлена и задержана 47-летняя К. Алиева.

Аналогичный инцидент произошел и в городе Сумгайыт. Сотрудниками полиции был задержан 24-летний Э. Заманов, похитивший 500 манатов из дома на территории города.

По обоим фактам продолжаются расследования.