Анкара приветствовала перемирие между США и Ираном и призвала к исполнению соглашения в полной мере

МИД Турции выступил с заявлением относительно договоренности США и Ирана о двухнедельном прекращении огня.

«С удовлетворением приветствуем решение о временном прекращении огня, объявленное в зоне конфликта. Подчеркиваем, что временное прекращение огня должно в полной мере соблюдаться на местах, и выражаем надежду, что все стороны будут придерживаться достигнутых договоренностей», — говорится в заявлении.

Турецкий МИД подчеркнул, что путь к прочному миру возможен только через диалог, дипломатию и взаимное доверие.

«Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку для успешного завершения переговоров, которые состоятся в Исламабаде. В этой связи поздравляем братский Пакистан с его ролью в данном процессе и желаем продолжения всех инициатив, способствующих установлению мира», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

В ночь на среду президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.

Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из десяти пунктов. США, как заявил иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.

Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс с США не означает завершение войны со Штатами.

