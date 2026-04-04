 Экс-солист оперного театра об увольнении Эвеза Абдуллаева: «Данная ситуация не является единичной»
Экс-солист оперного театра об увольнении Эвеза Абдуллаева: «Данная ситуация не является единичной» - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:47 - 04 / 04 / 2026
Экс-солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Урфан Джафаров высказался в Facebook о конфликтной ситуации, связанной с увольнением из театра народного артиста Эвеза Абдуллаева.

«Я являюсь исполнителем, который достойно представлял нашу страну на международной арене в области вокального искусства и неоднократно становился лауреатом международных конкурсов. В последние годы я внёс значительный вклад в повышение престижа нашей культуры, а также в признание и развитие национальной вокальной школы. Я работал солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.
Несмотря на это, я был отстранён от театра без каких-либо обоснованных причин. Со стороны руководства и связанных с ним лиц в отношении меня до настоящего времени продолжаются необоснованные кампании по очернению моей профессиональной репутации, сопровождающиеся клеветой и недостоверными обвинениями, не имеющими отношения к моему творчеству» - пишет в комментарии к публикации 1news.az о конфликте в театре оперы и балета его экс-солист Урфан Джафаров.

Высказываясь об увольнении из театра народного артиста Эвеза Абдуллаева, У.Джафаров отмечает, что «данная ситуация не является единичной»: «Уже очевидно, что с подобным может столкнуться каждый. На этот раз такая же несправедливость произошла с известным баритоном Эвэзом Абдуллаевым. В то же время утверждается, что руководство никого не отстраняет от работы. Эти противоречия наглядно демонстрируют истинную суть происходящего. Подобное отношение к другим представителям искусства, в том числе к Эвэзу Абдуллаеву, свидетельствует о наличии системных проблем в данной сфере».

В своем комментарии У.Джафаров обращается и к министерству культуры: «Куда вы смотрите? До каких пор будет продолжаться этот произвол? Против подобных несправедливостей необходимо выступать совместно и добиваться восстановления справедливости».

Напомним, что ранее Эвез Абдуллаев сделал в социальной сети заявление о том, что был уволен из театра его директором - народным артистом АР Юсифом Эйвазовым, которого обвинил во лжи и давлении на сотрудников театра.

В Азербайджанском Государственном Академическом Театре Оперы и Балета заявили 1news.az, что срок действия трудового договора, заключённого с Эвезом Абдуллаевым, истёк, в связи с чем договор был прекращён в соответствии с трудовым законодательством Азербайджанской Республики».

Также отмечается, «что в связи с постоянным проживанием артиста за рубежом его деятельность в труппе театра не носила регулярного и штатного характера».

Также стало известно, по какой причине народный артист, профессор Ялчин Адыгезалов был освобождён от должности в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

«В 2024 году я был вынужден покинуть театр из-за недопустимых условий, сложившихся там. В Театре оперы и балета ко мне проявляли неуважение, и уже два года, как я отдалился от театра. До сегодняшнего дня я нигде об этом не говорил», — отметил он.

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
